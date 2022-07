Nr. 1538

Auf einem Parkplatz in Lichtenberg brannten in der vergangenen Nacht zwei dort geparkte Pkw vollständig aus. Gegen 2.40 Uhr bemerkte eine vorbeifahrende Autofahrerin Flammen an einem VW, der auf einem Parkplatz in der Nähe einer Kleingartenanlage in der Rhinstraße stand, und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den in Vollbrand stehenden Wagen. Die Flammen hatten bereits auf einen danebenstehenden Smart übergegriffen, der ebenfalls ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.