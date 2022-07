Jugendlicher durch Stiche verletzt

Nr. 1536

In Prenzlauer Berg wurde ein Jugendlicher in der vergangenen Nacht durch Messerstiche verletzt. Nach Angaben des 17-Jährigen war er mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs, geriet bereits im Mauerpark mit einer größeren Personengruppe in einen Streit und flüchtete. Gegen 2.15 Uhr traf er erneut in der Kastanienallee auf fünf bis sieben Mitglieder dieser Gruppe, wurde nach seinen Aussagen erneut angegriffen und soll Schläge und Tritte gegen den Kopf und den Oberkörper erhalten haben. Wenig später stellte der 17-Jährige fest, dass er auch durch mehrere Messerstiche am Bauch und am Rücken verletzt wurde. Die Tätergruppe flüchtete zu Fuß und auf einem E-Scooter in Richtung Oderberger bzw. Eberswalder Straße.

Der verletzte Jugendliche wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht.

Bei der Absuche in der Nähe des Ortes fanden Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatmesser und stellten es sicher. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.