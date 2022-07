Gegen Verkehrsschild gefahren

Nr. 1528

Bei einem sogenannten Alleinunfall in Oberschöneweide verletzte sich ein 83-Jähriger gestern Nachmittag schwer. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der Mann gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Minna-Todenhagen-Straße in Richtung Rummelsburger Straße. Dann soll er versucht haben, eine andere Person zu überholen und dabei gegen den Mast eines Verkehrszeichens geprallt sein. Durch den Aufprall zog er sich einen Bruch an einer Hand zu. Sowohl der Mast als auch das Fahrrad blieben unbeschädigt. Der 83-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen leitet ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).