Nr. 1526

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Alt-Treptow wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen befuhr der 81-jährige Mann mit seinem Fahrrad gegen 12.50 Uhr die Harzer Straße von der Bouchéstraße kommend in Richtung Lohmühlenstraße, als der 21-jährige Fahrer eines Smart die Tür öffnete. Der Senior stieß gegen die Tür, stürzte und zog sich Verletzungen im Gesicht und an einer Hand zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.