Von Streifenwagen erfasst - Ermittlungen gegen Polizisten

Nr. 1525

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt am gestrigen Nachmittag in Tiergarten ein ziviles Einsatzfahrzeug gegen 16 Uhr auf dem Radstreifen der Budapester Straße, um einen Radfahrenden nach einem Rotlichtverstoß zu überprüfen. Bei der Kontrolle soll ein anderer Radfahrer die Dienstkräfte beleidigt haben und weitergefahren sein. Ein Beamter soll anschließend in den Dienstwagen gestiegen und dem 63-Jährigen gefolgt sein. Im weiteren Verlauf erfasste er den Mann auf dem Gehweg des Olof-Palme-Platzes, der zu Boden stürzte und dabei leichte Verletzungen erlitt. Er kam in ein Krankenhaus, welches er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Polizist den 63-Jährigen bewusst angefahren hat, wurden gegen ihn Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung im Amt eingeleitet. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von null Promille. Der Disziplinarvorgesetzte hat den Beamten vorerst in den Innendienst versetzt. Zudem wurde ein Verbot der Amtsausübung beantragt. Der Radfahrer wurde wegen Beleidigung angezeigt.