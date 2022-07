Beim Fahrbahnqueren von Auto erfasst

Nr. 1522

Mit einer Vielzahl schwerer Verletzungen wurde ein Passant gestern Abend nach einem Verkehrsunfall in Weißensee in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen nach querte der 46-Jährige kurz nach 18 Uhr die Straße Am Steinberg und wurde dabei vom Wagen einer 31-jährigen Autofahrerin erfasst. Diese war zum selben Zeitpunkt in Richtung Prenzlauer Promenade im rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Mann plötzlich hinter einem auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt wartenden Transporter auftauchte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 46-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte wenig später zu Boden. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen. Sie dauern an.