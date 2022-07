Versuchter Einbruch in Luxusgeschäft – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1515

Bei der Suche und Identifizierung zweier Tatverdächtiger bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Dazu werden Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zwei mutmaßliche Täter im Eingangsbereich eines Luxusgeschäfts am Kurfürstendamm zeigen. Die Aufnahmen entstanden am 23. Dezember 2021, als sich die beiden Männer nachweislich als falsche Polizeibeamte ausgaben, um so Auskunft über die Sicherheitsvorkehrungen der Filiale zu erhalten.

Zwei Tage später, am 25. Dezember 2021, verschafften sich dann drei Tatverdächtige Zutritt zum Hinterhof des Geschäfts, brachen in die Kellerräume eines angrenzenden Wohnhauses ein und versuchten, mittels Wanddurchbruch in die Räumlichkeiten der Filiale zu gelangen. Dadurch wurde jedoch eine Alarmsicherung ausgelöst, woraufhin das Trio ohne Beute flüchtete.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts unter der Rufnummer (030) 4664-944522, per E-Mail, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.