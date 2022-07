Festnahme nach versuchtem schweren Raub

Nr. 1514

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte einen mutmaßlichen Räuber in Rudow fest. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll eine 26-jährige Frau gegen 16.45 Uhr vor einer Bäckerei in der Straße Alt-Rudow gesessen haben, als ein Mann sich von hinten genähert und ihr die Handtasche entrissen haben soll. Eine 27-jährige Komplizin soll währenddessen Schmiere gestanden haben. In der Folge flüchtete der 25-Jährige mit seiner Beute in Richtung Neudecker Weg. Passanten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festhalten. Das festgenommene Duo wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht und einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 übergeben, welches die weiteren Ermittlungen führt.