20-Jähriger nach Angriff mit Flasche verletzt

Nr. 1511

In der vergangenen Nacht kam es im Mauerpark in Prenzlauer Berg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Bisherigen Erkenntnissen nach sollen gegen 22.45 Uhr zwei Gruppen von acht bzw. fünf Personen auf einem dortigen Fußweg in Richtung Bernauer Straße in einen Streit geraten sein. Hierbei versuchte ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einem 21-Jährigen der kleineren Gruppe die Bauchtasche zu entwenden und schlug mit seinen Fäusten auf diesen ein. In der weiteren Folge wurde ein 20-Jähriger nach der Forderung der Herausgabe seiner Wertsachen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen Begleiter im Alter von 20 und 21 Jahren lehnten eine Behandlung ab. Die mutmaßlichen Täter entkamen mit der Beute in den Mauerpark. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) ermittelt.