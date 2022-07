97-Jährige beraubt

Nr. 1506

Bei einem Raub, der sich gestern Abend in Friedrichshagen ereignete, wurde eine 97-jährige Frau leicht verletzt. Ihren Aussagen zufolge befand sich die Seniorin kurz vor 19 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Jastrower Weg, als ein unbekannt gebliebener Mann an der Hauseingangstür geklopft haben soll. Kurz nachdem sie ihm die Tür öffnete, soll der Unbekannte nach ihrer um den Hals getragenen Kette gegriffen und an dieser gezerrt haben. Trotz Gegenwehr mit ihrer Gehhilfe gelang dem Dieb samt Schmuck die Flucht. Im Rahmen der kurzen Rangelei erlitt die Seniorin eine leichte Verletzung am Arm, deren ärztliche Behandlung sie ablehnte. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.