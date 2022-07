Mit Papas Auto geflüchtet

Nr. 1503

Um ein Auto verkehrsrechtlich zu überprüfen, forderten Polizeikräfte den Fahrzeugführer gestern Mittag in Spandau dazu auf, den von ihm geführten Wagen anzuhalten. Ohne dieser Aufforderung nachzukommen, trat der junge Mann hinter dem Steuer jedoch auf das Gaspedal und fuhr gegen 13.30 Uhr in der Borkumer Straße davon. Dabei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen mehrere rote Ampeln, gefährdete weitere Verkehrsteilnehmende, indem er teilweise auf dem Gehweg fuhr, und wäre beinahe mit einer die Fahrbahn der Borkzeile querenden Passantin kollidiert. In eben dieser Straße, einer Sackgasse, kam das Fahrzeug wenig später zum Stehen und drei der insgesamt vier Insassen ergriffen zu Fuß die Flucht in den Spektepark. Letztlich konnten alle Vier – Minderjährige im Alter von 16 und 17 Jahren – gestellt und überprüft werden. Da der 17-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist, wurde er zum Zweck einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Parallel dazu wurde dessen Vater, der Halter des Fahrzeugs, über den Sachverhalt informiert. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dauern an.