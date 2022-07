Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nr. 1502

Gestern Abend erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Köpenick schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen nach soll es zwischen einem 31-jährigen Mann und zwei bisher Unbekannten gegen 20.45 Uhr auf dem Elcknerplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Im Verlauf soll einer der Tatverdächtigen auf den Mann mit einer Glasflasche eingeschlagen haben, wobei die Flasche zerbrach. Anschließend sollen die beiden mutmaßlichen Täter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben, bevor sie die Flucht in Richtung S-Bahnhof Köpenick ergriffen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit Schnittverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.