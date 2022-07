Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1501

In der vergangenen Nacht wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Westend schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine 53-jährige Frau gegen 0.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Heerstraße in Richtung Gatower Straße unterwegs gewesen sein. Im Kreuzungsbereich Heerstraße/ Kranzallee/ Flatowallee kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, welche die Heerstraße in Richtung Kranzallee bei Rot überquert haben soll. Durch die Kollision stürzte die 21-jährige Fußgängerin zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Heerstraße ab der Flatowallee in Fahrtrichtung Passenheimer Straße gesperrt, wovon auch eine Buslinie betroffen war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.