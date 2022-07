Von Tram erfasst – Rollerfahrer schwer verletzt

Nr. 1500

Gestern Nachmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen schwer verletzt. Der 60-Jährige befuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 14.40 Uhr mit seinem Roller den Pastor-Niemöller-Platz in Richtung Hermann-Hesse-Straße. Dabei wurde er von einer Tram der Linie M 1 erfasst, deren Triebwagenführer vom Pastor-Niemöller-Platz in Richtung Friedrich-Engels-Straße unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer, der bei dem Verkehrsunfall schwer an einem Bein verletzt wurde, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.