Seniorin bei Straßenraub schwer verletzt

Nr. 1499

In Gesundbrunnen wurde heute Morgen eine Passantin von einem unbekannt gebliebenen jungen Mann beraubt und schwer verletzt. Nach Angaben der 75-Jährigen lief sie gegen 7.45 Uhr auf dem Gehweg der Pankstraße entlang, als sie von dem Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, angesprochen wurde. Der Unbekannte habe ihr plötzlich ins Gesicht geschlagen und an ihrem Einkaufsbeutel gezerrt, bis schließlich die Henkel abrissen und die Seniorin stürzte. Mit der Beute soll der Angreifer auf dem Rad in Richtung Brunnenplatz geflohen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 75-jährige mit Verletzungen im Gesicht und mit einer Oberschenkelhalsfraktur in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.