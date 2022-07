Vier Festnahmen nach Raub

Nr. 1495

Vier Jugendliche beraubten gestern Abend einen Mann in Lichtenberg. Nach bisherigen Ermittlungen sprachen die Jugendlichen den 36-Jährigen gegen 19.20 Uhr in der Wilhelm-Guddorf-Straße an und umstellten ihn dabei. Gleichzeitig begannen sie am Turnbeutel des Mannes zu zerren, wogegen sich der Mann wehrte. Die mutmaßlichen Täter sollen nun auf den Beraubten eingeschlagen und eingetreten haben, der ob der Attacke zu Boden ging. Selbst dort sollen sie nicht von ihm abgelassen und weiter gegen den Körper des Mannes, besonders gegen dessen Kopf getreten haben. Schließlich entrissen sie ihm seinen Beutel und flüchteten mit der Beute. Passanten alarmierten die Polizei, die die vier Tatverdächtigen noch in der Nähe festnahm. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Armen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Einen 16-Jährigen, der bereits als Kiezorientierter Mehrfachtäter erfasst ist, brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, in welchem er dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 überstellt wurde, das zu dieser Tat die Ermittlungen führt. Seine Komplizen im Alter von 16, 17 und 19 Jahren konnten nach der Personalienfeststellung den Weg fortsetzen.