Einbrecher festgenommen

Nr. 1494

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Mittag in Adlershof einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Eine aufmerksame Anruferin bemerkte gegen 12.50 Uhr in der Waldstraße ein Auto, welches ihr im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am 22. Juli 2022 bereits aufgefallen war, und rief die Polizei. Zivilkräfte stoppten das mit zwei Männern besetzte Fahrzeug in der Selchowstraße und nahmen einen 32-jährigen Insassen, welchen die Anruferin als mutmaßlichen Einbrecher wiedererkannt hatte, fest. Der zweite Insasse konnten seinen Weg nach einer Personalienfeststellung fortsetzen. Die Polizisten beschlagnahmten das Fahrzeug und brachten den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).