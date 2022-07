Schwere Körperverletzung in Bar

Nr. 1490

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 erhielten in den frühen Morgenstunden Kenntnis über eine schwerverletze Person in einer Kreuzberger Bar. Am Einsatzort in der Skalitzer Straße eingetroffen, schilderte ein Zeuge, dass er sich gemeinsam mit dem Schwerverletzen sowie weiteren Freunden in dem Lokal aufhielt, als gegen 4.30 Uhr ein unbekannt gebliebener Mann die Bar betrat, zielstrebig auf den 38-Jährigen zulief und ihn unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Anschließend soll der Tatverdächtige auf einem Fahrrad in Richtung Schlesisches Tor geflüchtet sein. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Attackierten mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert und intensivmedizinisch aufgenommen wurde.

Etwa zwei Stunden vor dem Angriff durch den Unbekannten soll der 38-Jährige vor der Lokalität versucht haben, einen Streit zwischen mindestens einem Mann und einer Frau zu schlichten. Dabei soll er mittels Kopfstoß durch den ebenfalls unbekannt gebliebenen Mann eine Platzwunde auf der Stirn erlitten haben, mit der er anschließend wieder in der Bar Platz nahm. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere zu den Hintergründen der Taten und einem möglichen Zusammenhang beider Auseinandersetzungen – dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.