Nr. 1489

Bei einem Verkehrsunfall in Frohnau erlitt eine Frau heute Vormittag Verletzungen und musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen berichteten, dass die 80-Jährige gegen 10.10 Uhr mit einem E-Scooter am Zeltinger Platz von der Fahrbahn auf den Gehweg hatte fahren wollen und hierbei über die Bordsteinkante gestürzt sein soll. Obwohl die Frau einen Helm trug, erlitt sie Kopfverletzungen sowie mehrere Knochenbrüche. Die 80-Jährige soll jedoch ansprechbar gewesen sein.