Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Nr. 1487

Zivilpolizisten nahmen in der vergangenen Nacht in Charlottenburg zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Nach bisherigem Kenntnisstand sahen die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 gegen 22 Uhr in der Lietzenburger Straße Ecke Knesebeckstraße, dass ein Mann die beiden Fahrradschlösser eines dort abgestellten Rades durchtrennte und sein mutmaßlicher Mittäter Schmiere stand. Als sie sich mit der Beute in Richtung Kurfürstendamm aus dem Staub machen wollten, klickten bei beiden Männern im Alter von 39 und 47 Jahren die Handschellen. Bei dem Jüngeren fanden die Einsatzkräfte einen Seitenschneider, den sie als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmten. Außerdem hatte er in seinem Rucksack mehrere neue, noch mit Etiketten versehene Kleidungsstücke dabei, die als mutmaßliches Diebesgut ebenfalls beschlagnahmt wurden. Das gestohlene Fahrrad stellten die Polizeieinsatzkräfte sicher. Die beiden Männer wurden den weiter ermittelnden Beamtinnen und Beamten des Polizeiabschnitts 25 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.