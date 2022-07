Aus homophobem Grund zu Straftaten ausgefordert – Einsatzkräfte bedrängt

Nr. 1486

Bei einem Polizeieinsatz gestern Abend in Grunewald bedrängten Umstehende die Einsatzkräfte. Gegen 18.30 Uhr alarmierten zwei 38-jährige Männer die Polizei zur Badewiese im Halenseepark und teilten dort den Einsatzkräften mit, dass sie auf der Badewiese lagen. Beide waren als Paar zu erkennen. In der Nähe ihres Liegeplatzes hielt sich ein 82-Jähriger auf, der, an die beiden 38-Jährigen gerichtet, mehrmals lautstark zu Straftaten gegen Homosexuelle aufgefordert haben soll. Diese Ausrufe sollen von weiteren Zeugen gehört worden sein. Als die Einsatzkräfte den 82-jährigen Tatverdächtigen ansprachen und seine Identität feststellten, erhoben sich mehrere andere Badegäste und begannen die eingesetzten beiden Beamten und ihre Kollegin aggressiv zu bedrängen. Nur durch Wegdrücken und dem Einsatz weiterer Polizistinnen und Polizisten konnte die Lage beruhigt werden. Eine dann durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den 82-Jährigen wieder am Ort. Er muss sich nun wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten verantworten. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.