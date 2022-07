Festnahmen nach Katalysatorendiebstahl

Nr. 1485

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Spandau zwei Männer nach einem versuchten Katalysatorendiebstahl fest. Das Duo versuchte gegen 0.20 Uhr gemeinsam mit einem weiteren Komplizen in der Altonaer Straße den Katalysator eines Fahrzeugs abzutrennen. Die Zivilpolizisten nahmen zwei Männer fest, dem dritten gelang die Flucht. Die Einsatzkräfte fanden in einer mitgeführten Tasche einen Wagenheber, eine Flex und Werkzeug, welches sie beschlagnahmten. Die Polizeieinsatzkräfte brachten die Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Das Duo im Alter von 24 und 27 Jahren soll einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Abschnittskommissariats der Polizeidirektion 2 (West) dauern an.