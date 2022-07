Landeskriminalamt warnt vor neuer Betrugsmasche

Nr. 1484

Das Landeskriminalamt Berlin hat eine neue Betrugsmasche festgestellt und warnt aktuell insbesondere Personen, die mit Kryptowährungen handeln.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nehmen die mutmaßlichen Tatverdächtigen zunächst telefonisch Kontakt zu Personen auf, die im Kryptowährungshandel Verluste hinnehmen mussten. Später wird die Kommunikation per E-Mail fortgeführt. Die mutmaßlichen Betrügerinnen und Betrüger geben sich unberechtigt als Mitarbeitende der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime der Polizei Berlin (ZAC) aus und erklären den Betroffenen, dass sie gegen eine Zahlung in Vorkasse eingefahrene Verluste im Kryptowährungshandel wettmachen könnten. Die geforderte Zahlung bezeichnen die Betrügerinnen und Betrüger als Darlehen, welches von den Betroffenen entweder in einer Kryptowährung gezahlt oder in bar übergeben werden kann. Die Tatverdächtigen sollen sich als „Wiederherstellungs Agenten“ bezeichnen und sich über ein Foto einer Schweizer Identitätskarte legitimieren. In dem per E-Mail verschickten Schreiben befinden sich außerdem die Logos des Bundeskriminalamtes und der Polizei Berlin.

Verweigern Sie den (weiteren) Kontakt zu den mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Lehnen Sie Zahlungsaufforderungen der Betrügerinnen und Betrüger ab.

Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei.