Nr. 1483

Gestern Mittag ereignete sich in Steglitz ein schwerer Verkehrsunfall. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 95-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto in der Grunewaldstraße in Richtung Paulsenstraße unterwegs. Dabei soll er das Fahrzeug einer bislang unbekannten Person überholt haben, kam beim Wiedereinscheren aus unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Lichtmast. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Wagens so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus verstarb. Seine 85 Jahre alte Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die Grunewaldstraße zwischen Gritzner- und Paulsenstraße bis kurz vor 19 Uhr gesperrt. Davon war auch der Buslinienverkehr betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.