Nr. 1481

Bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf wurde gestern Abend ein kleiner Junge verletzt. Nach Angaben von Zeugen und des beteiligten Autofahrers rannte der Sechsjährige gegen 19.50 Uhr in der Ludwigkirchstraße zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der 38-Jährige erfasste das Kind dabei mit seinem Wagen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Knaben mit Verletzungen am Arm sowie am Bein in eine Klinik, in welcher er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.