Nr. 1480

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte zwei mutmaßliche Autoeinbrecher in Neukölln fest. Nach bisherigem Kenntnisstand beobachtete ein Zeuge gegen 17.45 Uhr in der Rollbergstraße, wie sich zwei Männer an einem auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes abgestellten Autos zu schaffen machten und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 32 Jahren noch in der Nähe fest. Sie wurden für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt.