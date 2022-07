Nr. 1476

Zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Wilhelmstadt übernahm heute Mittag die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Polizei kurz nach 11 Uhr in die Heerstraße alarmiert. Dort entdeckten die Einsatzkräfte in einem Wohngebäude zwei tote Männer im Alter von 38 und 79 Jahren.

Momentan ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Jüngeren um das Opfer einer Gewalteinwirkung handelt. Der andere Mann gilt derzeit als Tatverdächtiger, der mutmaßlich aufgrund eines von ihm gelegten Brandes verstarb. Das in dem Gebäude ausgebrochene Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.