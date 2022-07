Nr. 1475

Der Brand eines Mopeds in Kreuzberg breitete sich in der vergangenen Nacht auf die Fassade eines Gebäudes aus. Ein Passant meldete gegen 22.30 Uhr dem Notruf das in Flammen stehende Gefährt in der Graefestraße. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte griff das Feuer auf ein Vordach und die Fassade eines Gebäudes über. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.