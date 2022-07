Mann beleidigt und bedroht Fahrgäste und Tramfahrer

Nr. 1466

Gestern Abend wurde die Polizei zu einer Straßenbahnhaltestelle in Prenzlauer Berg alarmiert. Nach den Angaben von Zeuginnen und Zeugen bestieg gegen 19.45 Uhr ein 37 Jahre alter Mann an der Haltestelle Humannplatz die Bahn und beleidigte und bedrohte verbal mehrere Mitfahrende. Als ein 33-jähriger Fahrgast schlichtend eingreifen wollte, wurde dieser von dem Pöbler rassistisch beleidigt und zudem in den Schwitzkasten genommen. Der 56-jährige Tramfahrer forderte an der Pappelallee den 37-Jährigen auf, die Straßenbahn zu verlassen, woraufhin dieser einen Hammer aus seinem Rucksack holte und damit den Fahrer und den Fahrgast bedrohte. Schließlich verließ der aggressive Mann die Tram. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 15 nahmen den Tatverdächtigen wenig später dort fest. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte der Festgenommene mehrere Polizisten verbal. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wieder entlassen und muss sich nun wegen Bedrohungen und Beleidigungen verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.