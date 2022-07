Nr. 1462

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht wurde eine Radfahrerin in Tiergarten schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen parkte gegen 22.50 Uhr der 49-jährige Fahrer eines Opel das Fahrzeug verkehrswidrig auf dem Gehweg der Bellevuestraße. Die 51-jährige Radfahrerin, die vom Potsdamer Platz kommend die Bellevuestraße befuhr, versuchte noch der sich öffnenden Fahrertür auszuweichen, stürzte und verletzte sich am Kopf sowie an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.