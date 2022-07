Auto überschlägt sich

Nr. 1460

Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn überschlug sich heute früh eines der beteiligten Fahrzeuge. Die drei Insassen des Wagens, darunter ein Säugling, mussten von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen bog eine 26-Jährige gegen 8.30 Uhr bei Grün mit ihrem Skoda von der Wuhletalstraße nach links in Richtung Märkische Allee ab. Hierbei stieß sie mit dem Fiat einer 64-Jährigen zusammen, die in der Wuhletalstraße in Richtung Wolfener Straße fuhr und die Kreuzung ebenfalls bei Grün überquerte. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Skoda. Beide Autofahrerinnen sowie ein 25-jähriger Mann und ein wenige Monate alter Säugling, die in dem Skoda saßen, erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.