Verdächtiger Geruch im Treppenhaus führt zu Drogenfund

Nr. 1454

In einer Wohnung in Gesundbrunnen, in welcher ein 43-Jähriger amtlich gemeldet ist, beschlagnahmten Angehörige einer Einsatzhundertschaft gestern Nachmittag unter anderem diverse Betäubungsmittel. Den Einsatzkräften fiel im Hauseingang des Wohngebäudes in der Gartenstraße gegen 13.45 Uhr der typische Cannabisgeruch auf. Nachdem sie die betroffene Wohnung in der dritten Etage lokalisiert hatten, holten sie einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss ein. Da auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. In der Wohnung war niemand anwesend. Dafür fanden die Polizistinnen und Polizisten mehrere hundert Kilogramm Drogen, diverse Händlerutensilien und eine fünfstellige Geldsumme sowie einen Teleskopschlagstock und rund drei Dutzend Patronen. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz übernommen.