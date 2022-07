Festnahme nach Drogenverkauf

Nr. 1453

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Nachmittag in Wedding einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Die Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 17 beobachteten den Verdächtigen gegen 14.30 Uhr, als er und ein Mann an einem Parkplatz in der Lüderitzstraße Gegenstände austauschten. Als die Polizistin und ihre beiden Kollegen den 29-Jährigen überprüften, stellte sich heraus, dass er dem 39-Jährigen ein Szenekügelchen verkauft hatte. Dieses wurde bei dem Käufer beschlagnahmt und er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei dem mutmaßlichen Händler wurden rund 800 Euro, diverse Verkaufseinheiten Heroin und Kokain, ein Pfefferspray sowie drei Mobiltelefone beschlagnahmt. Der Festgenommene kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt. Auch er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.