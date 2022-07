Zeugen von Kriegsverbrechen in der Ukraine gesucht

Nr. 1541

Die deutschen Strafverfolgungsbehörden sowie der Internationale Strafgerichtshof haben neben der Ukraine und weiteren Staaten Ermittlungen hinsichtlich des Krieges in der Ukraine eingeleitet. Zur strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen werden auch in Deutschland mögliche Zeugen und/oder Opfer gesucht.

Angriffe auf zivile Einrichtungen/Infrastrukturen

Folter, Vergewaltigung

Misshandlungen, Tötung von Zivilisten/Kriegsgefangenen

Plünderungen

Behinderung humanitärer Hilfe

Einsatz von Bomben spezieller Bauart wie z.B. Streubomben

geworden sind oder wenn Sie über diesbezügliche Hinweise/Beweise (z. B. Fotos oder Videos) verfügen oder wenn Sie weitere Opfer/Zeugen oder Täter identifizieren können, unterstützen Sie die internationale Strafverfolgung, indem Sie Ihre Informationen zur Verfügung stellen. Sie können sich an jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe wenden. Diese wird anhand eines Fragebogens, der auch in ukrainischer,

russischer und englischer Sprache vorliegt, erste Informationen entgegennehmen und diese an die zuständigen Behörden weiterleiten.

Sie sind aufgrund des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Wenn Sie Zeuge oder Opfer von Kriegsverbrechen

Weitere Informationen finden Sie in den verschiedenen Sprachen auf der Internetseite oder in der „Germany4Ukraine-App”.

Die mehrsprachigen Flyer liegen ab heute in allen Polizeiabschnitten, in der Ausländerbehörde, im Willkommenszentrum Tegel sowie in den Unterkünften für ukrainische Geflüchtete aus.

Den Flyer und weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgendem Link.