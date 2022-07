Nr. 1449

Ein mutmaßlicher Motorraddieb wurde in der vergangenen Nacht in Hellersdorf festgenommen. Gegen 2.45 Uhr überprüften Polizeikräfte des Abschnitts 33 in der Louis-Lewin-Straße/Berliner Straße einen Transporter. Hierbei wurde auf der Ladefläche des Transporters ein offensichtlich entwendetes Motorrad mit einem Kettenschloss vorgefunden. In der Folge wurde der 37-jährige Fahrer vorläufig festgenommen und das Auto beschlagnahmt. Der Festgenommene wurde durch Einsatzkräfte zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und im Anschluss einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übergeben. Das Motorrad wurde dem 49-jährigen Besitzer ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an.