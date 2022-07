Nr. 1447

Eine unbekannt gebliebene Person setzte heute früh in Hellersdorf zwei Fahrzeuge in Brand. Gegen 3.10 Uhr beobachtete ein Anwohner der Maxi-Wander-Straße einen dunkel gekleideten Menschen, der sich auffällig an zwei auf einem Mieterparkplatz abgestellten Autos bewegte und sah wenig später Flammen an den Heckbereichen der beiden Renaults. Alarmierte Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem brennenden Kleintransporter und dem Pkw. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.