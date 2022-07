Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 1443

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag in Mitte einen Mann fest, der Geld von einem Rollstuhlfahrer gestohlen haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 37-jährige Rollstuhlfahrer gegen 14 Uhr in der Straße Am Zwirngraben und bot dort Kunst zum Verkauf an. Dazu hatte er vor sich eine offene Holzschachtel zum Einwerfen von Geld aufgestellt. Ein 41-Jähriger soll dann einfach Geld daraus entwendet und sich dann entfernt haben. Der Rollstuhlfahrer versuchte ihn festzuhalten, woraufhin ihn der 41-Jährige mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben soll. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, griffen ein und überwältigten den Tatverdächtigen, der dabei einen der Zeugen mit einem Schuh geschlagen haben soll. Zum Ort gerufene Polizeieinsatzkräfte nahmen den 41-Jährigen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City), welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Verletzungen erlitt durch die Schläge niemand.