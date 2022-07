Zwei Fußgänger erfasst

Nr. 1436

Ein schwerverletztes Kind und ein leichtverletzter Jugendlicher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vergangene Nacht in Mitte. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 28-Jähriger gegen 21.45 Uhr mit einem Auto auf der Grunerstraße in Richtung Otto-Braun-Straße unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in den Grunertunnel sollen von rechts kommend zwei Fußgänger, ein 14-jähriger Junge und ein 17-Jähriger, durch die Baustellenabsicherung hindurch die Fahrbahn überquert haben. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste der 28-Jährige die beiden mit dem Wagen, wodurch der Junge schwere Verletzungen und der Jugendliche leichte Verletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige konnte ambulant am Ort behandelt werden. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).