Kontrolle verloren

Nr. 1435

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade erlitt gestern Abend eine Frau schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 71-Jährige gegen 21 Uhr mit ihrem Auto den Lichtenrader Damm in Richtung Goethestraße. Kurz hinter der Lessingstraße verlor die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einer Baustellenabsicherung und einer Warnbake. Dabei wurde sie schwer verletzt. Wegen des Verdachts eines Polytraumas brachten alarmierte Rettungskräfte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).