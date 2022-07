Festnahmen nach Raub

Nr. 1431

In Kreuzberg nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Abend zwei mutmaßliche Räuber fest. Gegen 19.45 Uhr sollen drei Unbekannte im Park am Gleisdreieck einen 19-Jährigen und dessen Begleitung zunächst nach einem Feuerzeug gefragt haben. Im weiteren Verlauf soll einer der drei Unbekannten versucht haben, die Sonnenbrille des jungen Mannes zu ergreifen und ihm auf den Nacken geschlagen haben. Im Anschluss daran soll es zu einer Rangelei gekommen sein, wobei einer der Jugendlichen dem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ein anderer ihn mit einer Bierflasche beworfen haben soll. Die mutmaßlichen Täter sollen mit der Umhängetasche des Mannes, die auf einer Bank lag, geflüchtet sein. Der Angegriffene und ein Zeuge verfolgten die Flüchtenden, wobei einer der Täter die entwendete Tasche des Mannes fallen gelassen haben soll. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte konnten im Nahbereich zwei Jugendliche des Trios, einen 16- und einen 17-Jährigen, festnehmen. Dem Dritten im Bunde gelang die Flucht.

Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass die Festgenommenen am 15. Juli 2022 einen weiteren Raub im Park am Gleisdreieck begangen haben. Die Ermittlungen zu beiden Taten sowie zum geflüchteten Tatverdächtigen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).