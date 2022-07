Beim Sprühen erwischt – Festnahmen

Nr. 1430

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Friedrichshain drei mutmaßliche Farbschmierer fest. Eine Polizistin und ein Polizist außer Dienst entdeckten gegen 21.20 Uhr drei Personen, die an einer der Spree zugewandten Mauer an der East-Side-Gallery an der Mühlenstraße mit einer Sprühdose Farbe aufsprühten. Hinzualarmierte Einsatzkräfte nahmen das Trio kurz darauf fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte diverse Farbsprühdosen, mutmaßliche Drogen und ein Messer. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten die gefundenen Gegenstände und brachten zwei 28-Jährige zu einem Polizeiabschnitt, von wo aus sie nach einer Identitätsfeststellung ihren Weg fortsetzen konnten. Ihren Komplizen, einen 26 Jahre alten Mann, brachten die Einsatzkräfte für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam, welches er nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen konnte. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung führt ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt.