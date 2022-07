Vorfahrt missachtet

Nr. 1428

Ein Radfahrer stürzte gestern Nachmittag in Mitte und erlitt schwere Verletzungen. Zeugenaussagen zufolge fuhr der 58-Jährige kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Zimmerstraße in Richtung Wilhelmstraße. Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass zeitgleich ein 21-Jähriger mit einem sogenannten E-Scooter in Höhe des Fesselballons an der Zimmerstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr, ohne dabei auf die Vorfahrt des Radfahrers geachtet zu haben. Der 58-Jährige soll daraufhin eine Notbremsung eingeleitet haben, um einen Zusammenstoß zu verhindern, wobei er stürzte und schwere Verletzungen am Rumpf und einem Arm erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.