Nr. 1427

Zwei Unbekannte stachen einem Mann vergangene Nacht in Kreuzberg ins Gesäß. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 24-Jährige gegen 1 Uhr im Görlitzer Park unterwegs und geriet dort mit zwei anderen Männern in ein Streitgespräch. Schließlich folgten ihm die beiden bis zur Waldemarstraße, wo sie ihn im weiteren Verlauf schlugen, ihm dessen Hose herunterzogen und mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesäß stachen. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).