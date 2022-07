Nr. 1426

In Neu-Hohenschönhausen brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge. Ein aufmerksamer Anwohner rief die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr, nachdem er auf einem Parkplatz an der Grevesmühlener Straße einen in Flammen stehenden Pkw bemerkte. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf drei weitere Personenkraftwagen aus. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Alle vier Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.