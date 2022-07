Nr. 1425

Bislang Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht eine Parteizentrale mit Farbe. Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnitts entdeckten die in orangefarbener Farbe an der Hauswand des Gebäudes an der Seelenbinderstraße aufgetragenen Schriftzüge gegen 2.45 Uhr. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.