Zusammenstoß beim Abbiegen

Nr. 1424

Durch einen Zusammenstoß mit einem Personenkraftwagen erlitt ein Motorradfahrer gestern Nachmittag in Spandau schwere Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen war eine 77-Jährige gegen 17.10 Uhr mit ihrem Auto auf dem Brunsbütteler Damm in Richtung Klosterstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Prisdorfer Straße wollte sie nach links auf die Prisdorfer Straße abbiegen. Auf der Kreuzungsmitte stieß sie dabei mit dem Krad des ihr entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 54-Jährigen zusammen. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen an Rumpf und Beinen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).