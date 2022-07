Nr.1423

In Mitte stellte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma heute früh fest, dass das Denkmal für die ermordeten Juden Europas beschädigt und beschmiert worden war. Gegen 8 Uhr alarmierte der Mann die Polizei in die Cora-Berliner-Straße und gab an, bei einem Rundgang bemerkt zu haben, dass zwei spiegelverkehrte Hakenkreuze in einen Betonblock geritzt worden waren und zudem daneben ein verfassungsfeindlicher Wortlaut geschmiert worden war. Der Sicherheitsmitarbeiter sagte zu, sich um die Beseitigung zu kümmern. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.