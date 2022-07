Fahrzeugsicherstellung nach Verfolgungsfahrt

Nr. 1422

In Charlottenburg beschlagnahmten Polizeikräfte des Abschnitts 27 gestern Nachmittag einen Pkw, in dem sich zudem ein Rucksack mit mutmaßlichem Cannabis befand. Gegen 16.40 Uhr wollten Einsatzkräfte auf der Putlitzbrücke ein verdächtiges Fahrzeug überprüfen. Nachdem der Autofahrer durch die Beamten gestoppt wurde und diese sich dem Fahrzeug näherten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und entfernte sich in Richtung Birkenstraße. Bei seiner Flucht missachtete er im Kreuzungsbereich Putlitzbrücke/Stromstraße eine rote Ampel, wobei drei Fußgänger, die sich auf der Fußgängerfurt befanden, gefährdet wurden. An der Kreuzung Birkenstraße/Lübecker Straße musste ein Autofahrer stark bremsen, um einen Verkehrsunfall mit dem Fluchtfahrzeug zu vermeiden. Im Bereich der Stephanstraße brachen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf Grund der hohen Gefährdung Unbeteiligter ab. Kurze Zeit später konnte das Auto erneut im Bereich Putlitzbrücke Ecke Friedrich-Krause-Ufer festgestellt werden. Der Fahrer ergriff abermals unter Begehung weiterer diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten die Flucht in Richtung Föhrer Brücke. Nachdem der Flüchtende in die Sackgasse Limburger Straße eingefahren war, setzte er seine Flucht zu Fuß fort. In der Samoastraße stellten die Einsatzkräfte den 24-jährigen Mann. In der Folge wurde der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und der Durchführung einer Blutentnahme entlassen. Das Auto, in dem sich ein Rucksack mit Cannabis befand, wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weitere Bearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.