Nr. 1420

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurde gestern Abend ein junger Mann schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 32-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Audi am Südstern in Richtung Hasenheide unterwegs und stieß mit einem 22-Jährigen zusammen, der mit einem E-Scooter unterwegs war und den Südstern in Richtung Körtestraße befuhr. Der 22-Jährige stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der E-Scooter wurde bei dem Zusammenstoß vollkommen zerstört. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.