Diebstahl aus City-Toiletten - Festnahme

Nr. 1417

In Charlottenburg nahmen Polizeikräfte gestern Abend einen Mann fest, der zuvor zwei City-Toiletten aufgebrochen hatte. Gegen 18 Uhr beobachteten die in zivil eingesetzten Kräfte den 37-Jährigen dabei, wie er das Kassenfach eines Toilettenhäuschens am Kurfürstendamm gewaltsam aufbrach und Geld entwendete. Die Polizeikräfte nahmen den wohnungslosen Mann daraufhin fest. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor bereits ein Toilettenhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgebrochen hatte. Zudem hatte der 37-Jährige Betäubungsmittel bei sich. Er wurde für das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 25 eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen besonders schweren Diebstahls und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.